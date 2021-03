Business news: Cina, record nuova capacità eolica nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha installato nuova capacità eolica per 52 gigawatt nel 2020, un record, guidando la crescita globale delle energie rinnovabili. È quanto emerso dai dati del Consiglio globale per l'energia eolica (Gwec), un'associazione di categoria con sede a Bruxelles che rappresenta oltre 1.500 aziende e organizzazioni. L'installazione di impianti eolici in Cina è raddoppiata rispetto all'anno precedente, il più grande aumento annuale. C'è stata una corsa all'installazione prima del ritiro dei sussidi tariffari per l'eolico terrestre alla fine dello scorso anno. Di conseguenza, la Cina ha rappresentato oltre il 90 per cento dell'energia eolica installata nella regione Asia-Pacifico. I servizi pubblici, in particolare, hanno installato parchi eolici nelle zone interne del Paese. Spinta dalla forte crescita in Cina, la capacità eolica di nuova installazione è cresciuta del 78 per cento nella regione Asia-Pacifico nel 2020, rispetto all'anno precedente. La nuova capacità installata per un totale di 56 gigawatt nella regione ha guidato la crescita globale, rappresentando il 60 per cento di tutta la nuova capacità aggiunta. In tutto, l'Asia-Pacifico ha ora quasi 347 gigawatt di capacità eolica, la quota maggiore al mondo. (Cip)