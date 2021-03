Business news: China Southern Power prevede di quintuplicare capacità da fonti rinnovabili entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Southern Power, la rete elettrica che alimenta la provincia più grande e industrializzata della Cina, quella del Guangdong, sta pianificando di aumentare di cinque volte la capacità da fonti rinnovabili nel prossimo decennio. China Southern Power gestisce la rete elettrica in cinque province meridionali, tra cui il Guangdong, il cui prodotto interno lordo supera quello dell'Australia. La compagnia mira ad aggiungere cento gigawatt di nuova capacità energetica entro il 2025 e altri cento nei cinque anni successivi, secondo una dichiarazione sul suo account WeChat. Gli obiettivi indicano che entro il 2030 la regione avrà 250 gigawatt di nuova energia e che i combustibili non fossili rappresenteranno il 65 per cento della sua capacità di generazione di energia, ha affermato la società in un comunicato. La rete prevede inoltre di aumentare la capacità di trasmissione delle altre province a 78 gigawatt dagli attuali 58, con la fornitura aggiuntiva proveniente da fonti pulite. (Cip)