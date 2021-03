Turchia: proteste ad Ankara e Istanbul contro ritiro da Convenzione su violenza donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coloro che si oppongono all’intesa in Turchia ritengono che il trattato mini l’unità della famiglia, incoraggi il divorzio e che “sia utilizzato dalla comunità Lgbt per ottenere una più ampia accettazione nella società”. Dall’altro lato, chi critica il ritiro sostiene che la mossa allontani Ankara ulteriormente dall’adesione all’Unione europea (Ue), e ritiene anzi che il patto debba essere applicato in maniera più rigorosa. La pubblicazione del decreto presidenziale ha suscitato la rabbia degli attivisti per i diritti civili e appelli a proteste nella città di Istanbul. L’opposizione afferma che il ritiro avrebbe dovuto essere dibattuto in parlamento, prima del decreto presidenziale. Secondo Gokce Gokcen, vicepresidente del principale partito di opposizione, il Partito popolare repubblicano (Chp), abbandonare il trattato significa “mantenere le donne come cittadini di seconda classe, e lasciare che vengano uccise”. (Tua)