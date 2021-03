Business news: Malesia, nasce nuovo fondo per il Fintech da 73 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malaysia Debt Ventures (Mdv), società di investimento tecnologico di proprietà dello Stato malese, e Kenanga Investment Bank hanno annunciato la creazione di un fondo per il Fintech con una dotazione di 300 milioni di ringgit (73 milioni di dollari). Il nuovo veicolo d'investimento punta a sostenere la crescita del settore della tecnologia finanziaria e a sviluppare una industria del venture capital in Malesia. Mdv e Kenanga assumeranno il ruolo di co-gestori e co-investitori. L'investimento iniziale da parte delle due società sarà di 25 milioni di ringgit ciascuna. I fondi verranno destinati al finanziamento di società del Fintech in diversi stadi del loro ciclo vitale, sino ad accompagnarle all'offerta pubblica iniziale. (Fim)