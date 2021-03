Business news: Cina, Xi sollecita regolamentazione più severa per "economia delle piattaforme"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha presieduto il 15 marzo una riunione del Comitato di consulenza e coordinamento finanziario del Partito comunista, ordinando alle autorità di regolamentazione di intensificare la supervisione delle società Internet, reprimere i monopoli, promuovere una concorrenza leale e prevenire l'espansione disordinata del capitale. "Lo sviluppo dell'economia delle piattaforme in Cina è attualmente in una fase cruciale. È necessario concentrarsi sul lungo termine, rafforzare i punti deboli e creare un ambiente innovativo per promuovere lo sviluppo sano e sostenibile dell'economia delle piattaforme", ha affermato. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva di Stato "Cctv", Xi ha spiegato che le società Internet devono migliorare la sicurezza dei dati e che le attività finanziarie devono essere soggette a supervisione normativa. (Cip)