Business news: Singapore, la presidente Yacob approva manovra dal 107 miliardi di dollari

- La presidente di Singapore, Halimah Yacob, ha approvato formalmente la legge di bilancio da 107 miliardi di dollari che fornirà al governo i fondi necessari a rilanciare l’economia dopo la pandemia di Covid-19. Lo ha fatto sapere la stessa Yacob in un post su Facebook. “Lo scenario è ancora incerto, ma credo che se resteremo uniti Singapore uscirà dalla crisi più forte e preparata per il futuro”, ha scritto la presidente nel suo messaggio. La legge di bilancio è stata approvata dal parlamento lo scorso 8 marzo, dopo nove giorni di dibattito sui budget a disposizione dei singoli ministeri. Il provvedimento include l’uso di 11 miliardi di dollari di riserve per finanziare misure di contrasto alla pandemia di Covid-19. Yacob ha osservato come per la prima volta Singapore sia stata costretta ad attingere alle riserve passate per due anni fiscali di seguito. “Gestire una pandemia di tale scala necessita più risorse per mitigare le ripercussioni sulla nostra economia. Fortunatamente per noi, le riserve ci consentono di affrontare un tale scenario, in modo che il governo possa continuare a intraprendere azioni decisive per affrontare l’impatto della pandemia sulla nostra gente”, ha proseguito la presidente singaporiana. (Fim)