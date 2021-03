Business news: carenza microchip forza Honda a sospendere le operazioni nel Nord America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honda Motor ha annunciato la sospensione delle operazioni presso cinque suoi stabilimenti negli Stati Uniti e in Canada per una settimana a partire dal prossimo 22 marzo. Fonti aziendali citate dal quotidiano "Nikkei" riferiscono che il blocco temporaneo della produzione è causato dalla carenza di semiconduttori sul mercato, e da ritardi nelle forniture di componenti e materiale dall'Asia. Il blocco della produzione ostacolerà il costruttore di auto giapponese, che sta tentando di approfittare della ripresa della domanda negli Usa. Gli stabilimenti interessati dalla sospensione della produzione sono siti in Ohio, Indiana, Alabama e nella provincia canadese dell'Ontario. Lo scorso gennaio la carenza globale di semiconduttori aveva già costretto Honda a ridurre la produzione presso i suoi stabilimenti nordamericani. (Nys)