Business news: Commissione Usa per le comunicazioni revoca autorizzazioni a due società cinesi

- La Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) degli Stati Uniti ha avviato le procedure per revocare l'autorizzazione a China Unicom (Americhe) e Pacific Networks (compresa la sua controllata al cento per cento ComNet) a fornire servizi di telecomunicazioni statunitensi. Il commissario della Fcc Geoffrey Starks ha osservato che molti operatori di telecomunicazioni cinesi "possiedono anche centri dati che operano negli Stati Uniti" e ha aggiunto che attualmente la Fcc non ha l'autorità per "affrontare questa potenziale minaccia alla sicurezza nazionale". Commentando la questione, China Unicom ha affermato che la filiale legale della società opera negli Stati Uniti da quasi 20 anni e si aspetta che la Fcc conduca una revisione approfondita, equa e basata sui fatti. (Nys)