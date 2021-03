Congo-Brazzaville: domani le elezioni presidenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 77enne Sassou N’Guesso ha lanciato ufficialmente la sua campagna elettorale lo scorso 5 marzo all’insegna di un programma che promette "pace, ripresa e diversificazione economica" e di una grande campagna di marketing. Al suo primo comizio, tenuto nella capitale economica ed amministrativa del Paese, Pointe-Noire, il leader del Partito laburista congolese (Pct) è stato seguito da una folla che indossava con t-shirt e cappellini con la sua immagine. Sassou N’Guesso – detto “il Peacemaker” – ha promesso in quest’occasione “un vasto programma di sviluppo agricolo” e ha invitato a votare ancora per lui per mantenere la pace sociale. “Non possiamo ottenere nulla senza la pace nel Paese. Siamo tutti impegnati a mantenerla, sempre”, ha detto, promettendo che “ci impegneremo tutti per la ripresa economica del Paese". Parlando in Senato lo scorso 5 gennaio, il presidente ha inoltre rispolverato le sue ambizioni nel voler dotare il Paese di solide infrastrutture e di una viabilità capace di sostenere un traffico fluido e una mobilità strutturata: ha quindi difeso il suo operato affermando che ad oggi tutti i bacini di produzione agricola sono ormai legati ai principali poli di consumo e che la costruzione di aeroporti in tutti i dipartimenti e l'ammodernamento dei porti fluviali sono risorse su cui investire a piene mani per rafforzare le capacità nazionali di trasporto e comunicazione. (segue) (Res)