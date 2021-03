Covid: Ghera (Fd'I), Zingaretti e D'Amato rispettino attività chiuse e persone a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governatore del Lazio e il suo assessore alla Sanità la smettano di interpretare 'motu proprio' i dati relativi alla pandemia nel Lazio e inizino ad avere rispetto di tutte quelle attività costrette a rimanere chiuse e di tutti quei cittadini confinati in casa". Lo dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "Non si può, il giorno prima, dichiarare che tra una settimana si passerà in zona arancione e qualche ora dopo che la zona rossa resterà in vigore fino a dopo Pasqua. A oggi, abbiamo dati che ci permetterebbero di passare in arancione - spiega -. Evidentemente, sono finiti nella più totale confusione complice dati e parametri sconclusionati che neanche loro riescono più a interpretare. Grazie all'incapacità di questa giunta regionale, oltre alla pandemia sanitaria, stiamo subendo anche una pandemia economica che sarà difficile da superare", conclude. (Com)