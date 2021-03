India-Usa: segretario Difesa, relazione bilaterale “roccaforte di un Indo-Pacifico libero e aperto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, in visita a Nuova Delhi, ha incontrato oggi il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar. “Un incontro proficuo”, ha scritto Austin su Twitter. “Sono grato dell’opportunità di discutere le possibilità di rafforzare la partnership strategica Usa-India ed espandere la nostra cooperazione con altri partner regionali per sostenere la pace e la prosperità nell’Indo-Pacifico e nell’Oceano Indiano Occidentale”, ha aggiunto. Il segretario alla Difesa statunitense, in un altro tweet, ha definito la relazione bilaterale la “roccaforte di una regione indo-pacifica libera e aperta” in un un momento in cui “il mondo affronta la pandemia e crescenti sfide a un sistema internazionale aperto e stabile”. Austin ha precedentemente incontrato l’omologo Rajnath Singh. ieri, invece, ha avuto colloqui col primo ministro, Narendra Modi, e col consigliere per la Sicurezza nazionale, Ajit Doval. La visita si concluderà domani.(Inn)