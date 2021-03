Business news: Malesia: il produttore di guanti Top Glove accusato di 10 violazioni dei diritti dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Malesia hanno incriminato il produttore di guanti Top Glove per dieci violazioni dei diritti dei lavoratori fissati dal dipartimento del Lavoro di Kuala Lumpur. Lo riporta l’agenzia di stampa nazionale “Bernama”. Primo produttore al mondo di guanti per uso medico, Top Glove si è dichiarato non colpevole per tutti i capi di imputazione durante un’udienza processuale tenuta nella città di Ipoh, nel nord-ovest del Paese. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 28 aprile. Secondo l’accusa dieci degli alloggi per i lavoratori messi a disposizione dall’azienda non sono conformi agli standard del dipartimento del Lavoro. Se dovesse essere ritenuta colpevole, Top Glove potrebbe essere multata per una somma pari a 10.200 euro per ciascuna delle presunte violazioni, 102 mila euro in totale. Il caso ha avuto origine da un’indagine condotta dalle autorità negli alloggi per i lavoratori lo scorso novembre, dopo un focolaio di coronavirus emerso in una delle fabbriche di Top Glove nei pressi della capitale Kuala Lumpur. (Fim)