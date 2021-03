Business news: Kazakhstan-Tagikistan, i governi discutono possibili joint-venture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi del Kazakhstan e del Tagikistan hanno discusso a Dushanbe la possibilità di incrementare le relazioni economiche attraverso la nascita di joint-venture. Lo rende noto il ministero dello Sviluppo economico e del Commercio tagiko al termine di una riunione del Gruppo di lavoro congiunto sull’incremento commerciale. All’incontro hanno partecipato il vice ministro del Commercio e dell’Integrazione kazakho, Kairat Torebayev, e l’omologo tagiko Abdurahmon Abdurahmonzoda. Le due parti hanno discusso gli strumenti necessari a sviluppare maggiormente gli scambi commerciali, che nel 2020 sono stati pari a 909,8 milioni di dollari, in calo del 5 per cento rispetto all’anno precedente in particolare a causa delle restrizioni legate alla pandemia di coronavirus. Lo scorso anno il Kazakhstan si è tuttavia confermato secondo partner commerciale del Tagikistan dopo la Russia. I partecipanti hanno poi discusso in maniera approfondita del lancio di joint-venture e della creazione di centri di distribuzione all’ingrosso in Tagikistan. Dushanbe importa da Nur-Sultan soprattutto grano, farina e gas naturale liquefatto, mentre esporta fibra di cotone, alluminio primario, tessuti e frutta. Attualmente gli investimenti diretti kazakhi nell’economia tagika ammontano a poco più di 100 milioni di dollari. Sono circa 90 le imprese con partecipazione kazakha che operano in Tagikistan. (Res)