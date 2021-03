Congo-Brazzaville: domani le elezioni presidenziali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del voto, se la presidente del Fronte repubblicano per il rispetto della Costituzione e l’alternanza democratica (Frocad) e della Federazione dell’opposizione congolese (Foc), Claudine Munari, ha già annunciato l’abbandono delle due piattaforme denunciando un'elezione già scritta, equiparabile a "una partita di calcio guardata in differita", fra i candidati che si presentano per la prima volta, l’ex colonnello dell’esercito e oggi pastore Albert Onbiangué ha auspicato una “rivoluzione morale” per il suo Paese. Definendosi "un normale cittadino", Oniangué può tuttavia vantare un’esperienza politica come aiutante dell’ex presidente Joachim Yhombi Opango, oggi defunto, e dello stesso Sassou N’Guesso dal 1979 al 1992. "Non sto combattendo contro nessuno. Dobbiamo fermare le opposizioni sterili. Questa elezione non riguarda una competizione tra persone, ma un naufragio. Porto un messaggio di trasformazione delle abitudini, del comportamento di ogni congolese”, ha dichiarato il pastore affermando di non avere “rapporti conflittuali” con l’attuale capo dello Stato e difendendo la sua educazione militare come “forgiante” per la sua propria personalità. La principale competizione riportata dai media locali nel contesto elettorale è tuttavia quella che contrappone i due figli dell’ex primo ministro Bernard Koleas: il candidato di opposizione e presidente dell'Unione dei Democratici Umanisti-Yuki (Udh-Yuki), Guy Brice Parfait, e il fratello minore Euloge Landry, in carica nel governo come alto commissario per il reinserimento degli ex combattenti. Se entrambi rivendicano i valori sostenuti dal padre, nel 2015 il primo lasciava il governo, il secondo ci entrava. Il confronto appassiona i media locali tanto più che Kolelas padre è stato una figura di primo piano all’inizio degli anni Novanta, pur essendo nei fatti passato più volte dalla maggioranza all’opposizione, e leader storico della regione del Pool, oggi al centro del programma di disarmo seguito dal figlio minore. Alle elezioni del 2016 Guy Brice Parfait era arrivato secondo, registrando il 15,04 per cento dei voti. (segue) (Res)