Congo-Brazzaville: domani le elezioni presidenziali (5)

- Le accuse di corruzione rivolte al governo da numerose organizzazioni congolesi e internazionali pesano molto su un contesto politico di un voto il cui esito pare comunque scontato. Alla presidenza di Sassou N'Guesso si contesta in particolare una gestione del debito insoddisfacente e opaca, che non ha saputo mettere a profitto dei suoi cittadini operazioni finanziarie di peso come l'accordo di circa 2,4 miliardi di dollari concluso a maggio del 2019 con la Cina per la ristrutturazione del debito. Se la quota concordata rappresenta quasi un terzo dell'intero debito nazionale congolese (circa 7 miliardi di dollari), le maglie di un gestione burocratica e nepotista delle finanze pubbliche ha aumentato il divario sociale, con l'aggravante della crisi di mercato generata dalla pandemia di Covid-19 in un Paese quasi totalmente dipendente dal petrolio. Il Paese centrafricano è stato sottoposto a pressioni per ristrutturare il suo debito estero da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi), per il quale il sostegno finanziario a lungo ritardato sarà sbloccato solo quando il debito del Congo sarà reso sostenibile. Il governo di Brazzaville non ha fornito dettagli sui termini della ristrutturazione, che ha dichiarato essere stata concordata con l'Export-Import Bank of China (EximBank) durante una recente visita resa da una delegazione congolese in Cina. Il debito estero del Congo-Brazzaville, esploso a luglio del 2018 al 110 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) toccando 9,14 miliardi di dollari, si attesta ora secondo la Banca centrale congolese all'85 per cento (quasi 7 miliardi di dollari). (segue) (Res)