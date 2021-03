Abruzzo: a Pescara sospensione attività didattiche in presenza fino a fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha emesso nel pomeriggio una nuova ordinanza con la quale si dispongono ulteriori misure necessarie a gestire l'emergenza sanitaria in atto nella città. Il provvedimento dispone e conferma, a far data dal 22/03/2021 e sino al 31/03/2021, la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole comunali dell'Infanzia della città di Pescara, comprese quelle private. Quindi nessuna lezione in presenza, in virtù dei dati aggiornati sull'andamento della pandemia nel territorio pescarese. (Gru)