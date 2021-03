© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 21 marzo, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 919m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: nottetempo variabilità nuvolosa con addensamenti più compatti e deboli nevicate sulle Alpi piemontesi oltre 400-500 m di altitudine in esaurimento entro il mattino e seguite da schiarite. Altrove giornata più soleggiata fin dal mattino grazie all'afflusso di correnti sempre fredde ma più asciutte da nord. Clima freddo a tutte le quote con locali gelate fino in pianura; massime non oltre 10-12 gradi. Venti moderati o tesi di maestrale e grecale sulla Liguria e sulle Alpi. Mar Ligure poco mosso o mosso al largo. (Rpi)