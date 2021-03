Recovery: Franceschini, per i borghi chiesto 1 miliardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Recovery Plan che è ancora in fase di scrittura e si completerà a breve ho chiesto risorse nuove e significative per la tutela dell'ambiente come plasmato dall'uomo. Ho chiesto di mettere risorse specifiche per la tutela di parchi e giardini, risorse consistenti, parlo di un miliardo, per tutelare i borghi che sono abbandonati e disabitati. Borghi che sono un patrimonio incredibile dell’identità italiana, di bellezza e storia". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenuto ad un convegno online del Fai.(Rin)