Yemen: Houthi, incendio in centro migranti a Sanaa causato da lancio lacrimogeni

- L’incendio che lo scorso 7 marzo ha ucciso almeno 45 persone di origine africana, perlopiù etiopi, in un centro per migranti a Sanaa è scoppiato a seguito del lancio di lacrimogeni da parte delle forze di sicurezza dei ribelli sciiti Houthi, che controllano la capitale yemenita. Lo ha annunciato il ministero dell’Interno del governo non riconosciuto dalla comunità internazionale degli Houthi, in un comunicato ripreso dal portale “Al Masirah”, vicino al gruppo sostenuto dall’Iran. Secondo quanto si legge nella nota, “la causa dell’incendio nel centro per migranti a Sanaa è una bomba lacrimogena lanciata dalle forze di sicurezza per tenere sotto controllo una sommossa”. Secondo il comunicato, gli elementi delle forze di sicurezza responsabili del lancio “non avevano l’autorizzazione del loro comando” quando hanno fatto ricorso ai lacrimogeni. A seguito dell’incidente, prosegue la nota, sono stati arrestati almeno undici esponenti delle forze di sicurezza. Secondo il bilancio diffuso dalle autorità di sicurezza Houthi, il rogo ha causato in tutto 45 morti e 202 feriti. Pochi giorni fa, l'inviato speciale dell'Onu in Yemen, Martin Griffiths, ha fatto appello a un'inchiesta indipendente sull’evento. (Res)