Vaccino: in arrivo oltre 333mila dosi Moderna, +25 per cento punti vaccinali

- "Tra oggi e domani verranno consegnate oltre 333.600 dosi di vaccino Moderna all’hub nazionale della Difesa, presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare. Si tratta del lotto di Moderna più consistente approvvigionato finora, la cui distribuzione a livello regionale inizierà nelle prossime ore, anche grazie a un notevole impiego di vettori militari". Lo riferisce una nota del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale Francesco Paolo Figliuolo. "Con quest’immissione di vaccini il numero di dosi somministrate a livello nazionale dall’inizio del mese di marzo supererà i 3 milioni e 250 mila unità, portando a 7,6 milioni il numero totale di persone che hanno ricevuto il vaccino dall’inizio della campagna. Sempre dall’inizio di marzo, anche il numero di punti vaccinali è cresciuto del 25 per cento, passando da 1.510 a 1.868". (Com)