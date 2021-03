© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore all'Edilizia Scolastica Paolo Limonta è presente alla cerimonia di commemorazione del 70° anniversario del tragico incidente alla scuola elementare Opera Pia Devota Maculan, che costò la vita a 14 bambini che la frequentavano.via Lorenteggio angolo via Inganni (ore 11.00)VARIEPer la "Giornata nazionale della memoria delle vittime innocenti di mafia", tra le iniziative della "Settimana della Legalità 2021", convegno di analisi e testimonianze "L'antimafia è donna". Al confronto, organizzato da Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Cross (Osservatorio sulla criminalità organizzata), Università degli Studi di Milano - Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici partecipano: Enza Rando, Libera, avvocato di Lea Garofalo; Domenica Cacciatore, preside a Vibo Valentia già preside a San Luca; Giorgia Venturini, giornalista, direttrice di "Stampo Antimafioso"; Monica Forte, presidente della Commissione regionale antimafia, Regione Lombardia; Antonella De Miro, consigliere di Stato, già prefetto di Reggio Emilia e Palermo; Alessandra Dolci, coordinatrice Direzione Distrettuale Antimafia di Milano; Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone; Rosy Bindi, già presidente della Commissione parlamentare antimafia; Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno.Diretta streaming (ore 9.30)Presidio della Lega per chiedere lo sgombero immediato e la messa in sicurezza degli immobili comunali abbandonati e occupati abusivamente. Sono presenti il Commissario Provinciale di Milano della Lega Stefano Bolognini, l'eurodeputata Silvia Sardone, l'Onorevole Federica Zanella, l'Onorevole Igor Iezzi, il Consigliere Regionale Massimiliano Bastoni e il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Bassi.Viale Molise 66 (ore 11.00)Nell’ambito della Milano Digital Week tavola rotonda proposta da BookCity e curata da TrovaFestival dal titolo "Quale futuro per i festival post pandemia", a cui partecipano, tra gli altri, Giulia Alonzo (presidente di TrovaFestival) e Oliviero Ponte di Pino (responsabile del programma di BookCity Milano).Diretta streaming sui canali FaceBook e YouTube di Bolzano29 (dalle 11.00 alle 13.00)Manifestazione nazionale della “Rete nazionale scuole in presenza”Piazza Duomo (ore 16.00 – 18.00)(Rem)