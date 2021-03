Covid: proseguono a Roma controlli per rispetto disposizioni anti contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo fine settimana di "zona rossa" la polizia locale ha predisposto un piano mirato di controlli per verificare il rispetto delle misure in vigore. Oltre 3 mila gli accertamenti sugli spostamenti eseguiti finora, con verifiche su tutto il territorio con maggiore attenzione alle consolari della Capitale, soprattutto in direzione del litorale. Verifiche capillari a Ostia, dove è stata predisposta una task force di agenti del X Gruppo Mare: oltre 500 i controlli su persone, veicoli e attività commerciali, con due chiusure di attività di somministrazione. Vigilanza rafforzata nelle aree maggiormente frequentate, come Centro Storico, nei parchi e ville storiche, dove l'attività di controllo è stata svolta anche con agenti in bicicletta, i quali, laddove necessario, sono intervenuti per ripristinare il distanziamento e le condizioni di sicurezza invitando al rispetto delle regole. Ulteriori accertamenti, tuttora in corso, sui minimarket per far rispettare il divieto di vendita di alcolici oltre le ore 18. Violazione che poco fa ha fatto scattare i sigilli per uno di questi esercizi, già diffidato e multato nelle settimane scorse. Soprattutto a partire dal tardo pomeriggio diverse le irregolarità riscontrate per spostamenti non autorizzati. L'attività di vigilanza proseguirà anche nelle prossime ore. (Rer)