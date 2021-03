Vaccini: Pizzul (Pd), Fontana e Moratti spieghino che cosa sta succedendo con le prenotazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fontana e Moratti spieghino ai lombardi che cosa sta accadendo con le prenotazioni dei vaccini. Se non sono in grado di farlo, chiedano aiuto e si affidino all'organizzazione nazionale. Lo ha detto con forza il presidente Draghi: non sono più tollerabili i ritardi delle Regioni." Lo scrive su Twitter il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, in merito ai disagi registrati oggi a Cremona, Como e Monza, dove centinaia di dosi erano pronte per essere inoculate ma non c'erano persone in fila perché non erano partiti gli Sms della Regione. In un secondo tweet, Pizzul loda gli operatori sanitari: "Al San Gerardo di Monza oggi sono arrivate centinaia di persone grazie al passaparola, dopo che non erano stati comunicati gli appuntamenti. Tutti vaccinati, ben oltre orario previsto. Dobbiamo davvero essere grati agli operatori sanitari: stanno tappando le falle della Regione"(Com)