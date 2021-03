Business news: India, inflazione all’ingrosso salita al 4,17 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione all’ingrosso in India è salita per il secondo mese consecutivo a febbraio, al 4,17 per cento. Era al 2,03 per cento a gennaio e al 2,26 nel febbraio del 2020. L’aumento è dovuto ai prezzi dei generi alimentari, dei carburanti e dell’elettricità. Il mese scorso è aumentata su base mensile anche l’inflazione al consumo: 5,03 per cento, contro il 4,06 per cento di gennaio; a febbraio 2020 era, invece, al 6,58 per cento. (Inn)