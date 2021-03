Business news: Foxconn pronta a investire 700 milioni di dollari in Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso taiwanese della manifattura elettronica a contratto Foxconn intende investire 700 milioni di dollari in Vietnam quest'anno, per espandere le proprie operazioni in quel Paese asiatico Lo riferisce la stampa vietnamita, secondo cui l'azienda, precedentemente nota col nome di Hon Hai Precision Industry Co., punta anche a generare un fatturato di 10 miliardi di dollari e a creare 10mila nuovi posti di lavoro nel corso del 2021. Lo scorso anno Foxconn ha investito 1,5 miliardi di dollari nel Vietnam, inclusi 900 milioni di dollari nella provincia settentrionale di Bac Giang, dove a gennaio l'azienda ha ottenuto la licenza necessaria ad avviare la costruzione di uno stabilimento da 270 milioni di dollari per la produzione di computer portatili e tablet. I piani dell'azienda prevedono che lo stabilimento arrivi progressivamente a produrre otto milioni di computer ogni anno, inclusi iPad e MacBook, in ossequio ai piani di Apple per ridurre la dipendenza delle sue catene di fornitura dalla Cina. Dirigenti di Foxconn hanno incontrato inoltre funzionari della provincia vietnamita settentrionale di Thanh Hoa, per esplorare ulteriori opportunità di investimento. L'azienda è alla ricerca di un appezzamento di 150 ettari dove realizzare uno stabilimento da 1,3 miliardi di dollari per la produzione di componenti elettroniche. (Fim)