Covid: in provincia di Milano 1335 nuovi positivi, 757 a Brescia e 588 a Monza e Brianza

- La provincia di Milano continua a essere la prima per numero di nuovi positivi al covid in Lombardia, secondo il quotidiano bollettino pubblicato dalla Regione. Sono infatti 1335 seguita dai 757 nuovi casi di Brescia e dai 588 in più rispetto a ieri della Provincia di Monza e Brianza. Segue Varese con 355 nuovi positivi, Bergamo 338, Como 316, Cremona 239 e Mantova 236. La Provincia di Pavia, invece, registra oggi 227 nuovi positivi, Lecco si ferma a 159, Sondrio 94 e La provincia di Lodi 77 più di ieri.(Rem)