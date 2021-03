Roma: assessora Cultura, non ho richiesto assunzione per miei familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci smentisce quanto riportato negli ultimi due giorni in merito a indiscrezioni di stampa. "Rispetto agli articoli pubblicati in questi giorni ho chiesto rettifica ai direttori delle testate competenti in quanto risulta falso scrivere e diffondere che avrei avuto intenzione di assumere 'mio marito' come capostaff. Ho dato inoltre mandato ai miei avvocati di procedere nelle opportune sedi legali per tutelarmi da diffamazioni e danni di immagine. Io e Massimiliano Capo non siamo legati da nessuna parentela, sarebbe bastato fare delle semplici verifiche per accertarlo; in passato abbiamo collaborato in progetti di comunicazione, fotografia, arte, performance e web, linguaggi che il giornalismo dovrebbe saper interpretare e decodificare, evidenziando la differenza tra un paradosso e il veritiero, tra fiction e realtà". Così in una nota l'Assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale, Lorenza Fruci.(Com)