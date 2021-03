Libano: Covid, consegnato nuovo lotto di vaccini Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero libanese della Salute ha annunciato l’arrivo, questo pomeriggio, di un nuovo carico da 53.820 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19. Si tratta del sesto lotto di vaccini arrivati finora nel Paese dei cedri, e anche di quello più consistente. Il mese scorso il Libano ha ricevuto più di 224 mila dosi del vaccino tedesco-statunitense, 140 mila delle quali già somministrate. In mattinata, il ministro uscente della Salute Hamad Hassan ha annunciato di aver concluso un contratto con il gruppo Pfizer per 750 mila dosi ulteriori del vaccino, e di aver concluso le procedure per consentire l’importazione di dosi del vaccino russo Sputnik V a imprese del settore privato locale. Secondo gli ultimi dati disponibili, il Paese ha registrato 2.253 nuovi casi e 51 nuovi decessi, per un totale di 436.575 casi dall’inizio della pandemia e 5.715 decessi. (Res)