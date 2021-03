Porti: Pettarin (FI), Trieste pronta a essere player europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il porto di Trieste, cuore del sistema portuale dell'Alto Adriatico, ha vissuto anche di recente molte giornate importanti. Ma quella di oggi forse lo è di più perché dopo tanti annunci, accordi e progetti, è arrivato finalmente il momento del primo attracco alla nuova piattaforma logistica". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin. "Una vera prova del nove - spiega - per quanto riguarda la sua operatività. È una giornata storica per lo scalo del Nordest, che grazie alla guida illuminata di Zeno D'Agostino conferma sempre più di avere tutte le caratteristiche necessarie per recitare un ruolo da protagonista in Europa", conclude Pettarin. (Com)