Bulgaria: premier Borisov, pronti provvedimenti contro diplomatici russi accusati di spionaggio

La Bulgaria è pronta a dichiarare persone non gradite i diplomatici russi sospettati di coinvolgimento in un caso di spionaggio. Lo ha annunciato oggi il primo ministro bulgaro Bojko Borisov. "Abbiamo buoni rapporti di partenariato con la Russia in diverse aree, ma questa attività di spionaggio deve essere fermata! La Bulgaria continuerà a difendere risolutamente la sua sicurezza nazionale e l'identità euro-atlantica, garantite dalla diversificazione delle forniture di gas, dalla modernizzazione dell'esercito e l'imminente adesione all'eurozona", ha detto Borisov ai giornalisti. Il premier ha aggiunto che la Bulgaria dovrebbe dichiarare ancora una volta i diplomatici russi come persone non gradite.