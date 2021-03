Bulgaria: premier Borisov, pronti provvedimenti contro diplomatici russi accusati di spionaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di questa settimana, la Procura bulgara ha dichiarato di aver intentato accuse di spionaggio contro sei cittadini, tra cui militari e funzionari pubblici, che avrebbero trasferito dati riservati in Russia. Anche il ministero degli Esteri bulgaro sospettava che il gruppo avesse legami con l'ambasciata russa a Sofia. L'ambasciata russa ha detto che si aspettava che il processo sul caso procedesse in modo "depoliticizzato" e ha osservato che le speculazioni sul coinvolgimento russo nel caso non erano altro che un tentativo di creare un cuneo tra Mosca e Sofia e ancora una volta "demonizzare" la Russia. sullo sfondo di una complicata situazione internazionale. (Seb)