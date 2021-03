Cultura: Franceschini, vorrei un premio per i beni culturali viventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Unesco ha iniziato un lavoro molto importante sulla tutela del patrimonio immateriale. Io vorrei fare un premio per i beni culturali viventi. Se c'è un bravo artigiano o un bravo falegname o un mestiere che sta scomparendo, va tutelato come va tutelato un palazzo". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenuto al convegno nazionale del Fai. "Bisogna tramandare il suo sapere e conoscenza, dare merito e valore a queste professioni con qualche sostegno, anche legislativo, e credo che ci arriveremo abbastanza in fretta", ha concluso.(Rin)