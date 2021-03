Congo-Brazzaville: domani le elezioni presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a quella del capo dello Stato, la Corte costituzionale ha approvato la candidatura di Mathias Dzon, Guy Brice Parfait Kolelas, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, Albert Oniangué, Anguios Nganguia Engambé e Dave Gli Uphrem Mafoula, mentre ha respinto quella di Michel Mboussi-Ngouari, la cui candidatura – inizialmente approvata dalla Commissione elettorale nazionale (Ceni) – è stata giudicata non conforme a causa della mancanza di alcuni documenti. Lo scorso 8 febbraio, ultimo giorno utile per presentare il dossier di candidatura, era stata invece respinta la candidatura di Pascal Tsaty Mabiala, ex ministro della Difesa sotto il presidente Pascal Lissouba e oggi leader dell'Unione panafricana per la socialdemocrazia (Upads), oltre che capogruppo dell'opposizione in Parlamento: l’oppositore ha dichiarato apertamente che boicotterà il voto di domenica, da lui ritenuto non trasparente e sul quale pesa a suo avviso l’evidente conflitto di interessi di un presidente della Commissione elettorale, Henri Bouka, che è anche presidente della Corte suprema. Le preoccupazioni dell’opposizione vertono del resto anche sullo stesso registro elettorale, oggetto di una vasta operazione di revisione annunciata dal governo come segno di trasparenza ma contestata dall'opposizione in quanto avrebbe – secondo l'accusa – di fatto aggiornato gli iscritti sulla base dell’elenco usato per le elezioni presidenziali e legislative del 2016. (segue) (Res)