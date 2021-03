Migranti: nave Ocean Viking recupera 106 persone al largo della Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave Ocean Viking, dell’organizzazione non governativa Sos Mediterranee, ha recuperato oggi 106 migranti a bordo di un gommone in acque internazionali, a 34 miglia nautiche (63 chilometri) dalle coste della Libia. “Oggi Ocean Viking ha salvato 106 bambini, donne e uomni da un gommone strapieno in pericolo in acque internazionali, a 34 miglia nautiche dalla Libia”, scrive la Ong su Twitter. “Una persona ha perso conoscenza, è stata portata sulla nave e si sta riprendendo. Diversi naufraghi erano in stato di forte disagio emotivo”, conclude il tweet. (Lit)