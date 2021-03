Decreto Sostegni: Toti, risorse compensano perdite di Natale, oggi ancora chiusi ma a Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre tutti i partiti sgomitano per prendersi qualche merito nel Decreto Sostegni appena approvato, l’unico a dire la verità e a chiamare le cose col loro nome è stato Mario Draghi: 'Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, con le risorse che c’erano". Risorse ancora una volta arrivate in ritardo: i ristori decisi ieri compensano, poco, le perdite di Natale, mentre oggi siamo di nuovo chiusi, ma è Pasqua!". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti, sul decreto Sostegni. "La verità - aggiunge - è che il sistema, sostanzialmente uguale a quello usato in tutto questo anno, non funziona: ristori scarsi, cassa integrazione lenta, chiusure sempre per i soliti. Con la stessa franchezza che sa usare il Premier anche noi diciamo: che sia l’ultima volta! Basta chiusure e aperture, cambiamo le regole completamente".(Rin)