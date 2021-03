Spagna: Sanchez accusa Ayuso su scelta data elezioni a Madrid, frutto di "interessi di parte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dimissionaria della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indetto elezioni anticipate il 4 maggio "per interessi di parte". Questa l'accusa del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, che oggi ha attaccato Ayuso in occasione della presentazione del candidato del Partito socialista (Psoe), Angel Gabilondo, per la guida della Generalidad di Madrid, con lo slogan elettorale "Governare sul serio". Nel suo discorso, Sanchez non ha fatto alcun riferimento alla scelta di Pedro Iglesias di correre per la stessa carica come candidato di Unidas Podemos, dimettendosi dall'incarico di vicepremier. Prendendo la parola, Gabilondo, ha difeso il suo atteggiamento "serio e formale" alla guida del governo regionale, spiegando che con la sua candidatura i madrileni troveranno risposte e proposte per i loro bisogni: "Sono della sinistra che cambia davvero le cose, sono dalla parte dei progressisti che non gridano né gesticolano". (Spm)