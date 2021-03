Decreto Sostegni: Fratoianni (Si), condono non è bel segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, in una nota sottolinea come "dopo oltre un mese di attesa è arrivato il decreto Sostegni. Era ora, perché il Paese ha bisogno di aiuti per chi non ce la fa, per chi non arriva alla fine della giornata." Ma questo decreto - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - è in gran parte pieno di cose che avevamo già con le iniziative precedenti. C'è una novità però, un condono. Non è un bel segnale - conclude Fratoianni - per la partenza del 'governo dei migliori'". (Com)