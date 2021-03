Argentina-Italia: ambasciatore Manzo a un anno da inizio restrizioni, "garantita assistenza a cittadini e imprese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Buenos Aires e i nove consolati italiani operativi in Argentina si sono riuniti in una videoconferenza con l'ambasciatore Giuseppe Manzo per fare il punto sulle nuove modalità di lavoro introdotte a un anno esatto dall'entrata in vigore in Argentina del lockdown per contenere la diffusione del coronavirus. Obiettivo della riunione, si legge in una nota, quello di continuare a garantire l'erogazione dei servizi e le iniziative per proseguire l'assistenza a cittadini e imprese pur con le limitazioni all'attività degli uffici legate alla tutela dei lavoratori e del pubblico. "In questi 365 giorni i nostri uffici in tutto il Paese hanno riorganizzato e innovato le procedure, riuscendo a rimanere sempre operativi senza mai interrompere l'assistenza a cittadini e imprese e continuando a promuovere gli interessi dell'Italia", ha dichiarato l'ambasciatore Manzo, ringraziando i consoli e tutto il personale per l'impegno e i risultati raggiunti nel contesto pandemico nel Paese dove risiede la più grande comunità italiana al mondo. (segue) (Abu)