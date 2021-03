Argentina-Italia: ambasciatore Manzo a un anno da inizio restrizioni, "garantita assistenza a cittadini e imprese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di oltre un milione di cittadini, ai quali nella fase acuta della crisi si sono aggiunti migliaia di italiani rimasti bloccati in Argentina. L'attività prosegue grazie anche a progetti pilota promossi dalla Farnesina per l'installazione di 15 postazioni informatiche per il lavoro da remoto a Buenos Aires e 55 negli altri consolati in Argentina. Tra le altre iniziative l'utilizzo della videochiamata per le certificazioni soprattutto per l'esistenza in vita di oltre 5.600 pensionati, l'acquisto di tablet per la didattica a distanza per alunni italiani indigenti delle scuole di Cordoba e il progetto Fenix, in collaborazione con la Camera di commercio italo-argentina, per la riqualificazione professionale di connazionali colpiti dalla crisi. Anche la promozione degli interessi italiani nel settore economico a culturale è proseguita durante la pandemia con oltre mille interventi a sostegno delle imprese italiane e cento iniziative culturali promosse da ambasciata e consolati. (Abu)