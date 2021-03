Ue: Meloni, conservatori al lavoro per costruire alternativa a sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno dei compiti della mia presidenza - ha aggiunto Meloni - è rilanciare una cooperazione costante e positiva tra Ecr e Eyc, che aiuterà la nostra famiglia politica a ricostruire un'Europa di popoli liberi e nazioni sovrane. È stato anche il mio destino iniziare i miei impegni politici come attivista del movimento giovanile della destra italiana, all'inizio degli anni '90. E ho sempre creduto nel ruolo e nella necessità dei movimenti giovanili per rafforzare il nostro pensiero. I miei migliori auguri da parte mia e di Ecr, il partito che ho l'onore di guidare. Siate sempre orgogliosi di essere conservatori". (Com)