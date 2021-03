Roma: Bordoni (Lega), M5s fermi stipendificio elettorale o farò esposto a corte dei conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le infornate grilline proseguono ancora senza sosta, se è così che si utilizzano soldi dei romani è pronto un esposto alla Corte dei Conti." Lo dichiara in una nota il consigliere segretario d'Aula in Assemblea capitolina, Davide Bordoni che aggiunge: "II Campidoglio non può essere trasformato nel comitato elettorale della Raggi e del Movimento 5 stelle: suona la carica dei collaboratori dell'ultima ora con migliaia di euro stanziati, guarda caso, per potenziare uffici stampa con esperti di comunicazione, media, videomaking ed organizzazione di eventi - aggiunge -. Una pessima amministrazione che arranca per far ripartire la Capitale, impegnata solo con beghe interne al Movimento. Insomma, trasparenza addio, con incarichi e assunzioni a chiamata diretta. Fare assunzioni a pochi mesi dal voto è una scelta assolutamente inopportuna e inappropriata, tanto che presenteremo un esposto alla Corte dei Conti", conclude. (Com)