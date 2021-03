Qatar: entra in vigore oggi nuovo salario minimo per tutti i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore oggi ufficialmente in Qatar il nuovo salario minimo mensile da 1.000 rial (230 euro) per tutti i lavoratori, cittadini locali e stranieri, dopo l'aumento deciso dalle autorità l'anno scorso. Lo ha annunciato il ministero dello Sviluppo amministrativo, del Lavoro e degli Affari sociali di Doha, secondo l’agenzia di stampa qatariota “Qna”. Il nuovo salario minimo, che corrisponde a circa un euro all’ora, è aumentato del 33 per cento rispetto a quello precedente, introdotto nel 2017, pari a 750 rial (173 euro al mese). I datori di lavoro saranno inoltre tenuti a fornire vitto e alloggio ai dipendenti, oppure una cifra supplementare di 800 rial mensili (180 euro) per le spese connesse. Il ministero del Lavoro di Doha ritiene che i cambiamenti permetteranno di “stimolare gli investimenti nell’economia locale, e favorire la crescita economica”. Secondo l’organizzazione non governativa Migrant Rights, il nuovo salario minimo è troppo basso e inadeguato all’alto costo della vita nell’emirato. (Res)