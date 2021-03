Vaccino: a Spallanzani sperimentazione Sputnik su varianti, Zingaretti annuncia accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presto ci sarà la firma dell'accordo di collaborazione scientifica tra l'istituto Spallanzani di Roma e l'istituto Gamaleya di Mosca per valutare la copertura delle varianti anche del vaccino Sputnik V. Il coordinamento per lo Spallanzani sarà affidato alla direzione scientifica. "Fra qualche giorno verrà stipulato con l’Istituto Spallanzani un primo accordo per una sperimentazione sotto forma scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa di autorizzazione formale dell’Ema, per quanto riguardo lo studio sulle varianti - ha detto oggi il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti -. Questa è un’altra buona notizia perché ci permette di fare un salto in avanti rispetto alla necessità, in questo momento, di approvvigionamento dei vaccini". (segue) (Rer)