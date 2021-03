Vaccino: a Spallanzani sperimentazione Sputnik su varianti, Zingaretti annuncia accordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, ha ricordato Zingaretti "stiamo approntando 6 grandi hub, il prossimo sarà negli studi cinematografici di Cinecittà, quindi proseguendo questa tradizione di averli nei luoghi di vita delle persone. Siamo oltre i 750 mila vaccini somministrati, ma saremmo pronti a triplicare la vaccinazione se ci fossero dosi di vaccino sufficienti. La cosa importante - ha sottolineato Zingaretti - è che siamo tornati a pieno regime e con segnali straordinariamente positivi per il livello di adesione su Astrazeneca e questa è buona notizia che va valorizzata". Per quanto riguarda l'apertura del centro vaccinale di Cinecittà, Zingaretti ha spiegato che "abbiamo pronto l'accordo e tra qualche giorno verrà aperto, ma per le dosi di vaccini che abbiamo ora è quasi ininfluente, non c’è fretta di aprirlo. Siamo pronti a lavorare anche di notte nei centri vaccinali che ci sono. Quello che ora manca è una dose di vaccini sufficienti per fare quel salto di qualità che sicuramente ci sarà e per il quale siamo pronti", ha concluso Zingaretti. (Rer)