Abruzzo: Testa (Fd'I) su discarica di Bussi, Edison paghi bonifica ed esca a testa bassa

- "La Edison, ora, deve solo pagare la bonifica ed uscire a testa bassa da un vicenda che vede come unico sconfitto il nostro Abruzzo. I giudici del Consiglio di Stato, infatti, confermano la responsabilità diretta di Edison nella produzione del grave inquinamento del sito di Bussi. Una nuova bocciatura, dunque, per la multinazionale, responsabile del disastro ambientale e del danno alla salute pubblica arrecati all'Abruzzo". Lo sostiene Gerino Testa Capogruppo di Fd'I in Consiglio regionale commentando la decisione del Consiglio di Sato sulla vicenda della discarica di Bussi. "Un danno colossale - aggiunge Testa - al quale si aggiungono le aggravanti di comportamenti, dapprima elusivi e a seguire oppositivi, tanto da determinare ulteriori perdite di tempo prezioso per bonificare l'area". (Gru)