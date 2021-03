Vaccini: Roggiani (Pd), vicenda di Cremona dimostra che Fontana, Moratti e Bertolaso hanno fallito, vadano a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La gestione delle vaccinazioni in Lombardia è un incubo senza fine. Quanto accaduto stamattina a Cremona, come ha denunciato il consigliere Piloni, è gravissimo e inaccettabile. Si tratta, purtroppo, solo dell'ultimo sequel di un film che si ripete ormai quotidianamente a causa di un sistema, quello di Aria, costato ben 22 milioni di euro ai cittadini lombardi, che fa acqua da tutte le parti". Lo afferma in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani. "Ora basta, siamo esausti, non è tollerabile assistere ai continui proclami trionfalistici di una giunta che ha ormai dimostrato la sua totale incapacità e inadeguatezza. A causa dei loro pasticci - prosegue Roggiani - la Lombardia della sanità eccellente è fanalino di coda nella somministrazione dei vaccini e, mentre in altre regioni si procede a ritmo spedito, qui abbiamo inoculato solo il 30 per cento delle dosi disponibili per gli over 80. I cittadini e le cittadine meritano di meglio: Fontana, Moratti, Bertolaso avete fallito, andate a casa".(Com)