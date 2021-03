© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'uscita della Turchia dalla Convenzione di Istanbul siglata nel 2011 per contrastare la violenza sulle donne non è una buona notizia. E non lo sono le sue motivazioni. Quella contro la violenza sulle donne è una battaglia di civiltà che non ammette incertezze o giochi al ribasso". Lo scrive su Twitter il capo politico del M5s, Vito Crimi. (Rin)