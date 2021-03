Regno Unito: Covid, autorità festeggiano raggiungimento vaccinazioni per metà popolazione adulta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità britanniche festeggiano il raggiungimento delle vaccinazioni anti Covid-19 per la metà della popolazione adulta nel Regno Unito. Per il premier Boris Johnson, "è un fantastico risultato". "Oltre la metà della popolazione adulta nel Regno Unito ha ricevuto la prima dose di vaccino. Grazie a tutte le persone coinvolte in questo fantastico risultato", ha scritto Johnson su Twitter. La notizia del traguardo raggiunto è stata data oggi dal ministro della Salute britannico, Matt Hancock. "Sono felice di poter dire che al momento abbiamo vaccinato metà degli adulti nel Regno Unito", ha scritto Hancock. "Quella del vaccino è una storia nazionale di successo e il nostro modo per uscire dalla pandemia", ha aggiunto. L'obiettivo fissato dalle autorità britanniche è quello di vaccinare l'intera popolazione adulta entro la fine di luglio. (Rel)