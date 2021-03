Ecuador: nominato il nuovo ministro della Salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Farfan ha rassegnato le dimissioni per “motivi personali” dopo essere stato coinvolto nelle polemiche sulla presunta distribuzione preferenziale dei vaccini contro il coronavirus e dopo che un giudice ha chiesto un elenco dei nomi delle persone vaccinate. Prima di Farfan si era dimesso anche Juan Carlos Zevallos, che a sua volta aveva rilevato l'incarico da Catalina Andramuno. La segretaria generale per la comunicazione della Presidenza ha confermato che Moreno e sua moglie, Rocio Gonzalez, nonché dieci funzionari che lavorano a fianco del presidente, sono stati vaccinati in quanto considerati personale in prima linea. Secondo le informazioni ufficiali, Moreno ha una doppia condizione di vulnerabilità, l’età (68 anni) e la disabilità (paraplegia), e necessita di una “barriera epidemiologica”. Recentemente, inoltre, Moreno ha rilevato di avere problemi cardiaci che richiedono ulteriori accertamenti. Il presidente lascerà il posto il 24 maggio al vincitore del ballottaggio che si terrà l’11 aprile tra il socialista Andrés Arauz e il conservatore Guillermo Lasso. (Brb)