Ex Ilva: Labriola (FI), sorte siderurgico in Italia è sfida che coinvolge tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia, Vincenza Labriola, in una nota sottolinea come "la situazione di incertezza legata alle sorti del siderurgico sta creando situazioni di tensione in un territorio oramai stremato. I ritardi sul completamento degli assetti societari e del rilancio industriale e ambientale dell'Ex Ilva non dipendono purtroppo dalla volontà di questo esecutivo ma sono frutto del ricorso al Tar presentato dal sindaco Melucci. Purtroppo - spiega - intorno al siderurgico si è sempre cercato di mettere in campo una politica che guardava più agli interessi partitici che al futuro di un intero territorio". (segue) (Com)